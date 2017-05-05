На Кіровоградщині поліція затримала розповсюджувача дитячого порно

На Кіровоградщині поліція затримала розповсюджувача дитячого порно

08:40 05.05.2017
На Кіровоградщині поліція затримала розповсюджувача дитячого порно

Зловмисником виявився 32-річний мешканець міста Олександрія. Протиправну діяльність чоловіка у результаті слідчо-розшукових заходів задокументували працівники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Нацполіції області.

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні громадянина поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої чоловік здійснював розповсюдження через мережу Інтернет відеофайлів порнографічного характеру за участі неповнолітніх.

Розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України, триває.

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Вирішується питання про оголошення особі підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Кіровоградській області

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