У Миколаєві п’яний нелюд звіряче вбив літню жінку

До поліції надійшло повідомлення про те, що у Центральному районі Миколаєва в будинку по вул. Піщаній відбувається сімейна сварка.

На місце події прибули патрульні поліцейські, яких зустрів 41-річний чоловік та представився домовласником. Громадянин зазначив, що поліцію не викликав, а наразі чекає на швидку медичну допомогу для своєї бабусі, яка погано себе почуває. На одязі зловмисника правоохоронці помітили плями бурого кольору, схожі на кров, та запропонували йому разом повернутись у будинок.

В оселі патрульні побачили побиту жінку похилого віку, яка вже не подавала ознак життя. На місце злочину поліцейські викликали слідчо-оперативну групу Центрального відділу поліції.

З пояснень чоловіка з’ясувалось, що у зазначеному будинку він проживав разом зі своєю співмешканкою та її 83-річною бабусею. У цей день зловмисник посварився із громадянською дружиною і вона поїхала до знайомих, а нетверезий злочинець залишився в оселі із пенсіонеркою та продовжив конфліктувати вже з нею. Сварка із чоловіком закінчилась для бабусі трагічно.

Тіло померлої направлено на проведення судово-медичної експертизи.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області