В Одесі поліція припинила роботу "сімейної" онлайн-порностудії

У 26-річного одесита виник умисел на заняття діяльністю, пов'язаною з обігом продукції порнографічного характеру, з метою отримання доходу у великому розмірі. Чоловік поділився ідеєю зі співмешканкою, яка дала свою згоду на участь у «проекті».

Зловмисник зареєстрував дівчину на спеціалізованому інтернет-ресурсі, після чого, перебуваючи за місцем проживання, встановив спеціально облаштовану комп'ютерну техніку з веб-камерою, підключеною до Всесвітньої мережі Інтернет, тим самим організувавши робоче місце для своєї співмешканки. З метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих за «послуги», чоловік відкрив у електронній платіжній системі електронний гаманець.

25-річна місцева жителька розуміла, що така діяльність на території країни заборонена. Однак, з метою реалізації плану, вийшла у Інтернет, де в «приватному чаті» з відвідувачем сайту, за сплачені ним кошти, здійснила дії, які є виготовленням і розповсюдженням продукції порнографічного характеру у вигляді візуальної інформації, яка відображалась на екрані монітора і зафіксована на компакт-диск.

Працівники кіберполіції в ході оперативних заходів викрили зловмисників і встановили їх особистості.

За матеріалами ВК ГУНП ув Одеській області