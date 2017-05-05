В Одесі поліція припинила роботу "сімейної" онлайн-порностудії

В Одесі поліція припинила роботу "сімейної" онлайн-порностудії

23:30 05.05.2017
В Одесі поліція припинила роботу "сімейної" онлайн-порностудії

У 26-річного одесита виник умисел на заняття діяльністю, пов'язаною з обігом продукції порнографічного характеру, з метою отримання доходу у великому розмірі. Чоловік поділився ідеєю зі співмешканкою, яка дала свою згоду на участь у «проекті».

Зловмисник зареєстрував дівчину на спеціалізованому інтернет-ресурсі, після чого, перебуваючи за місцем проживання, встановив спеціально облаштовану комп'ютерну техніку з веб-камерою, підключеною до Всесвітньої мережі Інтернет, тим самим організувавши робоче місце для своєї співмешканки. З метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих за «послуги», чоловік відкрив у електронній платіжній системі електронний гаманець.

25-річна місцева жителька розуміла, що така діяльність на території країни заборонена. Однак, з метою реалізації плану, вийшла у Інтернет, де в «приватному чаті» з відвідувачем сайту, за сплачені ним кошти, здійснила дії, які є виготовленням і розповсюдженням продукції порнографічного характеру у вигляді візуальної інформації, яка відображалась на екрані монітора і зафіксована на компакт-диск.

Працівники кіберполіції в ході оперативних заходів викрили зловмисників і встановили їх особистості.

За матеріалами ВК ГУНП ув Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
В скольких войнах на самом деле Россия поучаствовала за последние 72 года
05.05.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.