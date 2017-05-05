На Запоріжжі розлючена жінка сапою ледь на зарубала сусіда

На Запоріжжі розлючена жінка сапою ледь на зарубала сусіда

09:24 05.05.2017
На Запоріжжі розлючена жінка сапою ледь на зарубала сусіда

Днями, близько 21:30 до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області звернулась 45-річна мешканка села Долинське Мелітопольського району.

Жінка повідомила, що сусідка спричинила тілесні ушкодження її чоловіку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції.

Було встановлено, що між сусідами на ґрунті особистих неприязних стосунків сталася сварка. 38-річний чоловік кидався із сапою на сусіда. 19-річна дівчина заступилася за свого брата, вихопила сапу та нанесла потерпілому удар по голові. Останнього з тяжкою травмою голови госпіталізовано до районної лікарні.

Слідчим Мелітопольського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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