Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

23:00 05.05.2017
Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

26 квітня 2017 року приблизно о 19:20 водій автомобіля «FORD Transit» рухався по автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. В районі 386 км він виїхав на розділовий газон, а потім на зустрічну смугу для руху, та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті ДТП пасажирка автомобіля отримала смертельну травму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомляти корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном: 056 376 05 34, 095 333 63 36.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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