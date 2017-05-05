Можливих свідків смертельної ДТП шукає поліція Дніпропетровщини

26 квітня 2017 року приблизно о 19:20 водій автомобіля «FORD Transit» рухався по автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. В районі 386 км він виїхав на розділовий газон, а потім на зустрічну смугу для руху, та допустив перекидання транспортного засобу.

В результаті ДТП пасажирка автомобіля отримала смертельну травму.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України.

Просимо всіх свідків та очевидців пригоди, а також власників відеореєстраторів повідомляти корисну інформацію стосовно цієї пригоди за телефоном: 056 376 05 34, 095 333 63 36.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області