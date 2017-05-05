На одному з блокпостів Дніпропетровщини затримали жінку з наркотиками

Автомобіль «Daewoo Lanos» під керуванням 31-річного нікопольчанина поліцейські зупинили 3 травня під час несення служби по забезпеченню безпеки дорожнього руху на стаціонарному посту «Солонянський».

Окрім водія в салоні легковика перебувала 23-річна мешканка Нікополя.

Під час перевірки документів інспектори помітили, що жінка помітно нервує, тож ініціювали додатковий поверхневий огляд. Невдовзі правоохоронцям стала зрозуміла така поведінка - в її особистих речах вони виявили та вилучили сліп-пакети з речовиною зеленого кольору, схожу на наркотичний засіб «марихуана» та білою кристалічною речовиною схожою на наркотичний засіб «амфетамін».

Тож для документування факту незаконного зберігання та перевезення наркотичних речовин на місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Вилучене направлено до НДЕКЦ для проведення досліджень. З якою метою жінка зберігала та перевозила наркотики з’ясує слідство.

За цим фактом відомості внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області