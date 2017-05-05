На Полтавщині затримано банду телефонних шахраїв із мільйонними прибутками

Працівниками Слобожанського управління кіберполіції та оперативниками карного розшуку поліції Полтавщини, разом із обласною прокуратурою затримана злочинна група, яка понад півроку займалася шахрайською діяльністю.

Починаючи з вересня 2016 по квітень 2017 року, шахраї, у складі 4-ох осіб, систематично займалися обманом громадян з метою заволодіння їх коштами та цінностями. До групи входили троє чоловіків і дівчина. Всі мешканці Полтавської області. Один із фігурантів відбуває покарання у виправній колонії на Луганщині. Інші – мешканці різних районів Полтавщини.

Начальник поліції Полтавщини Олег Бех говорить: «Телефонні дзвінки з прихованого номеру здійснювалися з території виправної колонії. Щахраї представлялися поліцейськими, працівниками фіскальної служби, працівниками банків та вимагали перерахувати гроші за непритягнення родичів чи бізнесменів до кримінальної відповідальності. Вимагали гроші в розмірі від 2000 доларів США і більше. Перерахунок коштів здійснювався на вказані фігурантами банківські картки. Потім, за допомогою сервісу переказу коштів, здійснювали їх конвертацію в рублі, а в подальшому переводили в готівку на непідконтрольній Україні території в Луганській області».

У своїй злочинній діяльності фігуранти використовували сучасну електронно-обчислювальну техніку.

На даний момент особи підозрюються у вчиненні близько сотні епізодів протиправної діяльності. Унаслідок шахрайських дій фігуранти завдали шкоди громадянам з різних областей України на кілька мільйонів гривень.

У ході санкціонованих судом обшуків у підозрюваних вилучена комп’ютерна техніка, банківські картки, понад 70 сім-карт мобільних операторів, телефони, кошти, здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, близько 400 чеків із банкоматів та інші речові докази.

Накладено арешт на рахунки в різних банках на суму понад 350 000 гривень.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3-х до 8-ми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області