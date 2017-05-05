Поліція знайшла викрадений у Ніжині пам'ятник Марку Бернесу

Поліція знайшла викрадений у Ніжині пам'ятник Марку Бернесу

10:04 05.05.2017
Поліція знайшла викрадений у Ніжині пам'ятник Марку Бернесу

Поліція Чернігівщини продовжує розшуки зловмисників, які викрали бронзову скульптуру в Ніжині та заховали її в ямі на околиці міста.

В ході оперативно-розшукових заходів ніжинська поліція отримала оперативну інформацію про місце перебування бронзового пам’ятника співаку та актору Марку Бернесу. Цю скульптуру було викрадено з Графського парку Ніжина в ніч на 3 травня.

Правоохоронці негайно прибули до вказаного місця та виявили там пошкоджену скульптуру. Зловмисники приховали її в рівчаку на околиці міста в районі "Мигалівка". Напевне, планували дочекатися, доки не стихне галас навколо викрадення, щоб потім вивезти пам’ятник з Ніжина та здати на металобрухт.

На місці знахідки працює слідчо-оперативна група. Поліція продовжує проводити оперативні заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.