Поліція знайшла викрадений у Ніжині пам'ятник Марку Бернесу

Поліція Чернігівщини продовжує розшуки зловмисників, які викрали бронзову скульптуру в Ніжині та заховали її в ямі на околиці міста.

В ході оперативно-розшукових заходів ніжинська поліція отримала оперативну інформацію про місце перебування бронзового пам’ятника співаку та актору Марку Бернесу. Цю скульптуру було викрадено з Графського парку Ніжина в ніч на 3 травня.



Правоохоронці негайно прибули до вказаного місця та виявили там пошкоджену скульптуру. Зловмисники приховали її в рівчаку на околиці міста в районі "Мигалівка". Напевне, планували дочекатися, доки не стихне галас навколо викрадення, щоб потім вивезти пам’ятник з Ніжина та здати на металобрухт.



На місці знахідки працює слідчо-оперативна група. Поліція продовжує проводити оперативні заходи з встановлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

