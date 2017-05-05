У харківському Гідропарку трагічно загинув молодий іноземець

У харківському Гідропарку трагічно загинув молодий іноземець

10:22 05.05.2017
У харківському Гідропарку трагічно загинув молодий іноземець

Напередодні, близько 19:00, до Київського відділу поліції надійшов виклик про те, що на Журавлівському пляжі потонула людина.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що загиблим є студент 1-го курсу одного з харківських ВУЗів, 19-річний громадянин Індії, який з однокурсниками прийшов на пляж купатися.

Даний факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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