У харківському Гідропарку трагічно загинув молодий іноземець
У харківському Гідропарку трагічно загинув молодий іноземець
Напередодні, близько 19:00, до Київського відділу поліції надійшов виклик про те, що на Журавлівському пляжі потонула людина.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що загиблим є студент 1-го курсу одного з харківських ВУЗів, 19-річний громадянин Індії, який з однокурсниками прийшов на пляж купатися.
Даний факт зареєстровано в Журналі єдиного обліку правопорушень. Встановлюються усі обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області