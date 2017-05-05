У Харкові чоловік перерізав собі горло, - поліція

До Московського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в помешканні на вулиці Героїв Праці сталося займання речей та задимлення. Після ліквідації джерела займання працівники ДСНС виявили тіло чоловіка з різаною раною шиї.

Працівниками поліції, які прибули на місце, встановлена особа загиблого – 41-річного власника квартири. За попередніми даними, чоловік спричинив собі ушкодження сам при спробі самогубства. Зі слів сусідів, за життя він страждав на психічні розлади.

Обставини події встановлюються. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство».

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області