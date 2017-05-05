У Києві затримано кримінальний дует валютних махінаторів

За належного процесуального керівництва прокуратури міста Києва столичними правоохоронцями викрито та затримано двоє осіб, які створили злочинну групу, спрямовану на заволодіння грошовими коштами громадян при проведенні операцій з обміну валюти.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасники злочинної групи орендували на території м. Києва приміщення, які облаштовували нібито під пункти обміну валюти. У подальшому на популярних інтернет-сайтах розміщували оголошення про здійснення валютних операцій за вигідним курсом. При цьому зловмисники підшуковували лише тих клієнтів, які мали намір обміняти значні суми коштів, від 10 000 тисяч доларів США і більше.

Під час обміну валют касир, отримавши від клієнта кошти, блокував двері пункту обміну валют на магнітний замок та виходив з приміщення через інший вихід.

На даний час органами досудового розслідування встановлено причетність учасників злочинної групи до вчинення 17 епізодів шахрайського заволодіння коштами громадян на суму майже 1,5 млн гривень.

В рамках досудового розслідування слідчими столичного главку поліції спільно з Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції у м. Києві проведено упізнання вказаних осіб потерпілими, а також обшуки за місцем їхнього проживання.

За результатами слідчих дій двоє фігурантів злочинної групи затримані. Їм оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190 КК України (шахрайство).

На даний час одному з підозрюваних вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосовно іншого готується клопотання до суду щодо обрання аналогічного запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває. Інші особи, які також причетні до вчинення вказаних злочинів, встановлюються.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва