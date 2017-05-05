Прокуратура Полтавщини розслідує смертельну ДТП за участі поліцейських

Другий слідчий відділ прокуратури Полтавської області проводить досудове розслідування ДТП, яка сталася за участі працівників поліції на 267 км автодороги Київ-Харків-Довжанський. До ЄРДР відомості внесені за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі встановлено, що інспектор Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області, керуючи автомобілем ВАЗ 21093, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іншим автомобілем ВАЗ та автомобілем «Lada Largus». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водії двох останніх авто отримали пошкодження ніг. Старший лейтенант поліції, який перебував за кермом, із важкими травмами доставлений до Великобагачанської ЦРЛ, а пасажир автомобіля ВАЗ 21093, працівник цього ж відділу поліції, загинув на місці. Обоє правоохоронців перебували поза службою.

Цивільні особи були тверезими. Щодо працівника поліції, який керував автомобілем, то за результатами досліджень Полтавського обласного наркологічного диспансеру, які надійшли до прокуратури, у його крові виявлено 0,9 проміле алкоголю.

Для підтвердження цих даних у кримінальному провадженні серед інших призначена судово-токсикологічна експертиза. Ця ж експертиза має встановити наявність або відсутність алкогольного сп’яніння і в загиблого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області