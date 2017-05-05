На Луганщині суд заарештував нападників на працівника АЗС
На Луганщині суд заарештував нападників на працівника АЗС
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2017, приблизно о 03 год. 15 хв., двоє чоловіків, з метою вчинення розбійного нападу, шляхом вільного доступу через незачинені двері, проникли до приміщення АЗС «Окко», де погрожуючи працівнику АЗС предметом схожим на пістолет, відкрито заволоділи її майном.
Того ж ранку зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
За клопотанням місцевої прокуратури Сєвєродонецьким міським судом злочинцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.
Санкція ч. 3 ст. 187 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області