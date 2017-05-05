На Вінниччині рятувальники дістали зі ставу тіло людини

О 14:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Селище Тиврівського району потрібна допомога рятувальників щодо вилучення з водойми тіла загиблої людини.

Прибувши на місце події, рятувальники ДПРЧ-6 м.Гнівань за допомогою спецобладнання вилучили тіло 28-річного чоловіка зі ставу.

До зазначених робіт залучалося чотири чоловіки особового складу та 1 одиниця спецтехніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області