На Одещині пожежні врятували старенького від вірної смерті

О 9:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням допомогти відчинити квартиру в Подільську на вулиці Соборній, де тривалий час не реагує на дзвінки у двері господар 1940 р. н.

Його дружина, яка й зателефонувала рятувальникам, повідомила, що чоловік гіпертонік.

Працівники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області в кількості 4 чоловік та 1 спецтехніки за допомогою драбини дісталися 3-го поверху та проникли в квартиру через балкон.

Непритомного чоловіка передали фельдшеру швидкої медичної допомоги.

Наразі стан здоров’я дідуся задовільний.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області