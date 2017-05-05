На Одещині пожежні врятували старенького від вірної смерті

На Одещині пожежні врятували старенького від вірної смерті

14:00 05.05.2017
На Одещині пожежні врятували старенького від вірної смерті

О 9:29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням допомогти відчинити квартиру в Подільську на вулиці Соборній, де тривалий час не реагує на дзвінки у двері господар 1940 р. н.

Його дружина, яка й зателефонувала рятувальникам, повідомила, що чоловік гіпертонік.

Працівники 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в Одеській області в кількості 4 чоловік та 1 спецтехніки за допомогою драбини дісталися 3-го поверху та проникли в квартиру через балкон.

Непритомного чоловіка передали фельдшеру швидкої медичної допомоги.

Наразі стан здоров’я дідуся задовільний.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Сергій Поярков
Громадський діяч
В Україні є три мовних гетто: Донецьк, Луганськ та Крим
28.04.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.