У Запоріжжі засуджено диверсантів за спробу теракту на залізниці

Жовтневим районним судом міста Запоріжжя за матеріалами СБ України винесено вирок двом учасникам диверсійної групи, які планували теракт на Придніпровської залізниці.

Правоохоронці встановили, що двоє диверсантів прибули до Запоріжжя за вказівкою російських кураторів. Оперативники спецслужби затримали терористів у лютому 2015 року під час закладання вибухівки на залізничній колії, яка проходить центром Запоріжжя. За висновками експертів наїзд потягу на заряд призвів би до сходження составу з колії.

Під час обшуку тимчасового міста проживання диверсантів співробітники СБ України вилучили три тротилові шашки, дві гранати РГН із запалами, план-схему залізничної колії, на якій планувався теракт, карти автомобільних та залізничних доріг Запоріжжя.

Вироком суду диверсантів визнано винними у скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 258-3, 263, 28, 15, 113 Кримінального кодексу України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 та 11 років.

За матеріалами прес-центру СБУ