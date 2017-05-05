В аеропорту "Київ" СБУ затримала двох митників

В аеропорту "Київ" СБУ затримала двох митників

14:20 05.05.2017
В аеропорту "Київ" СБУ затримала двох митників

Двох державних інспекторів Київської міської митниці викрила на хабарництві в аеропорту «Київ» (Жуляни) Служба безпеки України спільно з прокуратурою та внутрішньою безпекою ДФС.

Здирники вимагали від чоловіка 1300 євро за безперешкодне проходження митного контролю та вивезення з території України партії цигарок.

Правоохоронці затримали хабарників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі 460 євро.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії. Встановлюються усі причетні до протиправної діяльності.

За матеріалами прес-центру СБУ

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