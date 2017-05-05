У Харкові в руці чоловіка вибухнув патрон від ракетниці
У Харкові в руці чоловіка вибухнув патрон від ракетниці
О 15:35 до чергової частини Борівського відділу поліції надійшло повідомлення, що за медичною допомогою до Борівської ЦРЛ звернувся 58-річний мешканець села Загризово.
Зі слів постраждалого, на території агрофірми, де працює, він розбирав патрон від ракетниці. Його він знайшов в полі поблизу села Кругляківка.
Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.
Перевірка триває.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області