У Харкові в руці чоловіка вибухнув патрон від ракетниці

О 15:35 до чергової частини Борівського відділу поліції надійшло повідомлення, що за медичною допомогою до Борівської ЦРЛ звернувся 58-річний мешканець села Загризово.

Зі слів постраждалого, на території агрофірми, де працює, він розбирав патрон від ракетниці. Його він знайшов в полі поблизу села Кругляківка.

Факт події внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області