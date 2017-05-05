Безжальне подвійне вбивство розкрила поліція Сумщини

Подія сталася в Конотопі.

Там 26-річний чоловік в запалі сварки спочатку зарізав свого товариша, а потім і свідка цього злочину - його батька. Аби уникнути покарання за скоєне, намагався «сховатися» у психіатричній лікарні. Та прорахувався. Вжитими оперативними заходами вже наступного дня правоохоронці вирахували зловмисника і доставили його до відділку поліції. Така некерована агресія може коштувати чоловіку довічного позбавлення волі.



О 14:37 на пульт «102» надійшло повідомлення від лікаря бригади швидкої медичної допомоги про те, що в приватному будинку знаходиться труп чоловіка зі слідами насильницької смерті.

Враховуючи тяжкість злочину, на місце події негайно прибули керівники ГУНП області та відділу поліції, слідчо-оперативна група.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіла вже двох мертвих осіб - 29-річного чоловіка з множинними колото-різаними ранами та перерізаним горлом і його 61-річного батька, який також мав чисельні ножові поранення.

На подвір’ї будинку також знаходилась дружина померлого пенсіонера, але враховуючи, що жінка хворіє, розповісти про обставини скоєного злочину вона так і не змогла. Проте, оперативники з’ясували, що родина зловживала спиртними напоями. Того дня теж не обійшлося без застілля.

«Для проведення оперативно-розшукових заходів був задіяний весь особо

Подія сталася в Конотопі. Там 26-річний чоловік в запалі сварки спочатку зарізав свого товариша, а потім і свідка цього злочину - його батька. Аби уникнути покарання за скоєне, намагався «сховатися» у психіатричній лікарні. Та прорахувався. Вжитими оперативними заходами вже наступного дня правоохоронці вирахували зловмисника і доставили його до відділку поліції. Така некерована агресія може коштувати чоловіку довічного позбавлення волі.

вий склад Конотопського відділу поліції, найкращі розшукові та слідчі працівники ГУНП області. В ході яких встановили свідків події, а згодом і особу підозрюваного у скоєнні вбивства, - розповідає начальник Конотопського відділу поліції Олексій Нештенко. - Ним виявився 26-річний місцевий мешканець, який товаришував з 29-річним потерпілим. Затримати зловмисника нам допомогли Роменські колеги. Адже останній, щоб уникнути кримінальної відповідальності, зі скаргами на здоров’я звернувся за допомогою до Роменської психіатричної лікарні».

Спочатку чоловік заперечував свою провину, але під тиском здобутих працівниками поліції беззаперечних доказів скоєння злочину, зізнався. Розповів, що того дня заходив до приятеля на гостини. Через словесну образу з боку потерпілого, між ними виник конфлікт. В запалі сварки, він схопився за ножа та почав наносити йому удари. Оскільки свідком цієї події став батько потерпілого, зловмисник, аби «замести» сліди позбавив життя ще й пенсіонера. В подальшому показав правоохоронцям місце куди викинув ніж, яким вбив людей.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області