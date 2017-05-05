На Полтавщині поліцейські затримали досвідченого наркодилера

Викрити факт збуту наркотиків вдалося завдяки співпраці управління протидії наркозлочинності Полтавщини, оперативників Кременчука під процесуальним керівництвом Кременчуцької місцевої прокуратури.

43- річного чоловіка затримали правоохоронці в центральній частині міста, коли він незаконно збував «метадон».

Крім того, на місці вилучено гроші, отримані від реалізації наркотику та ще 3 пакетики з наркосировиною.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання затриманого, правоохоронці виявили та вилучили метадон, марихуану, спеціальні ваги, пакетики для розфасовки наркосировини, спеціальні пристрої для їх вживання тощо.

Наркотичну речовину вилучено та направле­но на експертизу.

«Затриманий раніше мав проблеми з законом. Крім наркозлочинів, фігурант підозрюється в серії крадіжок. За фактом його протиправних дій слідчі відкрили ряд кримінальних проваджень за частиною 1 статті 307, частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та зберігання наркосировини). Триває слідство», - розповів керівник поліції Полтавщини Олег Бех.

За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області