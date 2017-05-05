На Закарпатті розлючений зять підпалив будинок тещі

Співробітники Рахівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу будинку в селі Великий Бичків.

На службу «102» надійшло повідомлення від мешканки села Великий Бичків Рахівського району, яка розповіла що її зять погрожує їй побиттям та запалив у хаті багаття.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 47-річний чоловік посварився зі своєю тещею, з якою проживають разом, та підпалив газовий балон прямо у будинку. Після того, як зайнялося внутрішнє оздоблення кімнати, палій втік.

Співробітники Рахівського відділення поліції оперативно розшукали підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіка поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області