На Закарпатті розлючений зять підпалив будинок тещі

На Закарпатті розлючений зять підпалив будинок тещі

15:02 05.05.2017
На Закарпатті розлючений зять підпалив будинок тещі

Співробітники Рахівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за фактом підпалу будинку в селі Великий Бичків.

На службу «102» надійшло повідомлення від мешканки села Великий Бичків Рахівського району, яка розповіла що її зять погрожує їй побиттям та запалив у хаті багаття.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 47-річний чоловік посварився зі своєю тещею, з якою проживають разом, та підпалив газовий балон прямо у будинку. Після того, як зайнялося внутрішнє оздоблення кімнати, палій втік.

Співробітники Рахівського відділення поліції оперативно розшукали підозрюваного та затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Чоловіка поміщено в ізолятор тимчасового тримання.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ, тобто умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
В скольких войнах на самом деле Россия поучаствовала за последние 72 года
05.05.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.