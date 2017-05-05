У Львові під колесам автомобіля потрапив велосипедист
У Львові під колесам автомобіля потрапив велосипедист
Дорожньо-транспортна пригода сталась о 18:30 на проспекті Червоної Калини у Львові.
Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Гольф», 28-річна жителька міста Сколе, скоїла наїзд на велосипедиста, 58-річного львів’янина.
Внаслідок наїзду велосипедиста госпіталізовано в нейрохірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забійна рана потиличної ділянки».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області