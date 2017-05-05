На Львівщині в іноземця вилучили нарковмістовні препарати

На Львівщині в іноземця вилучили нарковмістовні препарати

18:05 05.05.2017
На Львівщині в іноземця вилучили нарковмістовні препарати

Медичний препарат правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження.

В Старосамбірське відділення поліції надійшло повідомлення з Львівської державної фіскальної служби про те, що на контрольному пункті «Смільниця» під час перевірки автомобіля «Nissan Patrol» було виявлено нарковмісний медичний препарат.

Правоохоронці встановили, що водій іномарки, 34-річний громадянин однієї з країн Євросоюзу, перевозив у аптечці дев’ять таблеток, до складу яких входить трамадол. Їх вилучено та відправлено на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України  (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення  волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
В скольких войнах на самом деле Россия поучаствовала за последние 72 года
05.05.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.