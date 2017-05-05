На Львівщині в іноземця вилучили нарковмістовні препарати

Медичний препарат правоохоронці вилучили та скерували на експертизу. За фактом відкрите кримінальне провадження.

В Старосамбірське відділення поліції надійшло повідомлення з Львівської державної фіскальної служби про те, що на контрольному пункті «Смільниця» під час перевірки автомобіля «Nissan Patrol» було виявлено нарковмісний медичний препарат.

Правоохоронці встановили, що водій іномарки, 34-річний громадянин однієї з країн Євросоюзу, перевозив у аптечці дев’ять таблеток, до складу яких входить трамадол. Їх вилучено та відправлено на експертизу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області