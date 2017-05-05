У Володимирі-Волинському поліцейські викрили грабіжника

До поліцейських із заявою звернувся 17-річний мешканець Володимира-Волинського. Хлопець повідомив, що напередодні вночі, на вулиці міста його побив та пограбував невідомий. Зловмисник забрав у заявника мобільний телефон «iPhone». Сума заданих матеріальних збитків становить 2 тис. 400 грн.

Оперативники встановили, що пограбування скоїв раніше судимий 19-річний мешканець Володимира-Волинського. Вже відомо, що зловмисник, окрім цього, скоїв на території міста ще два злочини – грабіж та крадіжку.

Нині, грабіжникові обрали міру запобіжного заходу у вигляді арешту. За цим фактом триває досудове розслідування розпочате за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області