На Рівненщині затримали злодія, який напав на продавчиню магазину

На Рівненщині затримали злодія, який напав на продавчиню магазину

15:20 05.05.2017
На Рівненщині затримали злодія, який напав на продавчиню магазину

Невідомий скоїв розбійний напад на продавчиню магазину в селі Немовичі Сарненського району.

Погрожуючи ножем, він відкрито заволодів трьома тисячами гривень та мобільним телефоном. Поліцейські оперативно затримали зловмисника. 

Слідчо-оперативна група встановила, що молодик зайшов до крамниці, дістав ніж та почав погрожувати ним 20-річній продавчині, вимагаючи гроші. Перелякана дівчина віддала зловмиснику три тисячі гривень з каси та мобільний телефон.

Уже за годину поліцейські затримали нападника. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець, студент одного з навчальних закладів Демидівки.

«За фактом розбою слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, — повідомив начальник Сарненського відділу поліції Сергій Смаглюк. — Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання».

Слідчі дії тривають, поліцейські готують матеріали для повідомлення йому про підозру. За скоєне зловмиснику, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців за крадіжки, загрожує від семи до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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