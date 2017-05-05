На Рівненщині чоловік поповнив кишені аферистів на 14 тисяч гривень

До поліції повідомив 62-річний житель Березного, що невідомі особи під приводом розблокування його банківських карток заволоділи коштами у сумі 14 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що на мобільний номер заявника надійшло sms-повідомлення, що його банківські картки заблоковані. Для розблокування потрібно звернутися у сервісний центр за вказаним у повідомленні номером, що березнівчанин і зробив. Під час спілкування із псевдооператором чоловік надав аферистам персональні реквізити картки для виплат та кредитки. Внаслідок цього зловмисники зняли з них кошти у загальній сумі 14 тисяч гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області