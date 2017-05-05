На Рівненщині чоловік поповнив кишені аферистів на 14 тисяч гривень

На Рівненщині чоловік поповнив кишені аферистів на 14 тисяч гривень

16:00 05.05.2017
На Рівненщині чоловік поповнив кишені аферистів на 14 тисяч гривень

До поліції повідомив 62-річний житель Березного, що невідомі особи під приводом розблокування його банківських карток заволоділи коштами у сумі 14 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що на мобільний номер заявника надійшло sms-повідомлення, що його банківські картки заблоковані. Для розблокування потрібно звернутися у сервісний центр за вказаним у повідомленні номером, що березнівчанин і зробив. Під час спілкування із псевдооператором чоловік надав аферистам персональні реквізити картки для виплат та кредитки. Внаслідок цього зловмисники зняли з них кошти у загальній сумі 14 тисяч гривень.

За цим фактом поліцейські розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до скоєного злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екперта

Аркадій Бабченко
Письменник, журналіст, російський дисидент
В скольких войнах на самом деле Россия поучаствовала за последние 72 года
05.05.2017
Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Справа Артеменка. Згідно Конституції, ніхто не може бути позбавлений громадянства
03.05.2017
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Чи є законним припинення громадянства нардепа Артеменка?
03.05.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

ГПУ відкрила справу проти ще живого 94-річного чекіста, який 65 років тому вбив ОУНівця. На вашу думку, чи варто зараз починати розслідування цієї безпрецедентної для України справи?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.