У чималу суму обійшлась жителю Тернопільщини його безпечність

Крадіжку чималих коштів співробітники Борщівського відділення поліції інкримінують 44-річному жителю райцентру. Чоловік поцупив понад 60 тисяч гривень з приватного помешкання.

Проблеми із Законом у підозрюваного не вперше – раніше він уже відбував покарання за крадіжки. Постійного заробітку тернополянин не має, натомість полюбляє випити та погуляти, а на це, звісно, потрібні гроші. Відтак чоловік і далі продовжував криміналити. Аби заробити дармову готівку вирішив ходити по помешканнях та збирати кошти на лікування батька, який, до слова, вже давно помер.

Отак і потрапив на господарство одного з мешканців Борщова. Господар спав удома та на свою біду не зачинив двері помешкання. А злодій поспішив скористатися такою безпечністю. Зайшов до помешкання і побачив на стільці в коридорі барсетку. Крадію неймовірно пощастило – всередині знайшов 60 тисяч гривень, 100 доларів. Та 400 євро. Швидко порозпихав гроші по кишенях і втік.

Викрадене почав витрачати одразу: купував одяг та техніку, відпочивав у різних розважальних закладах, щедро пригощав інших. Коли поліцейські розшукали зловмисника, у нього залишилося лише сім тисяч чужих гривень. За скоєне доведеться вкотре відповідати.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших аналогічних злочинів.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області