На Вінниччині чоловік порізав дружину та вкоротив собі віку

У селі Нова Гребля Калинівського району чоловік поранив ножем свою дружину, а потім покінчив з життям.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Нова Гребля Калинівського району 59-річний чоловік наніс ножове поранення своїй дружині, а потім вчинив самогубство.

Як розповів керівник калинівської поліції Петро Скічко, на місці події поліцейські встановили, що під час чергової сварки чоловік взяв кухонного ножа та вдарив жінку у спину. Потерпіла вибігла на вулицю та попросила допомоги у сусідів. Доки люди допомагали пораненій жінці та викликали швидку, чоловік покінчив життя самогубством через повішання на території власного домогосподарства. Жінку з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні. Її стан середнього ступеню важкості без загрози для життя.

За словами потерпілої, вони постійно сварились, а чоловік неодноразово бив її. З 1992 року вони були офіційно розлучені та проживали у цивільному шлюбі. Того дня вона повідомила чоловікові, що хоче піти від нього. Це розлютило чоловіка. Під час того, як вона складала речі, він вдарив її кухонним ножем в спину. Врятуватися їй вдалося втечею.

Згодом сусіди виявили чоловіка повішаним. Медикам, які прибули на виклик до пораненої жінки, врятувати життя чоловіка не вдалось.

Подружжя у селі характеризують як позитивних, хазяйновитих людей, а загиблого згадують як гарного господаря.

Слідчим відділом Калинівської поліції за фактом самогубства відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (вбивство). Жінка від написання будь-яких заяв відмовилась.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області