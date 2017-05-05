Двоє людей жахливо загинули під час пожежі на Вінниччині

05 травня близько півночі від чергового диспетчера ДСНС надійшло повідомлення до поліції про те, що під час локалізації пожежі у господарському приміщенні, розташованому в селі Іванівка Вінницького району, було виявлено обгорілі рештки двох осіб: чоловіка та жінки.

За словами начальника Вінницького районного відділення поліції Віталія Стахова, на місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що потерпілі – це 62-річна власниця домогосподарства та її 51-річний знайомий. За попередніми даними розслідування, потерпілі зловживали спиртним. Ймовірно, що пожежа спалахнула через необережне поводження з вогнем. Також тілесні ушкодження отримав 40-річний син потерпілої, який намагався самотужки загасити пожежу.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу). У межах розслідування будуть з’ясовані усі обставини загибелі людей.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області