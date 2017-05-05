Двоє людей жахливо загинули під час пожежі на Вінниччині
Двоє людей жахливо загинули під час пожежі на Вінниччині
05 травня близько півночі від чергового диспетчера ДСНС надійшло повідомлення до поліції про те, що під час локалізації пожежі у господарському приміщенні, розташованому в селі Іванівка Вінницького району, було виявлено обгорілі рештки двох осіб: чоловіка та жінки.
За словами начальника Вінницького районного відділення поліції Віталія Стахова, на місце події відразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що потерпілі – це 62-річна власниця домогосподарства та її 51-річний знайомий. За попередніми даними розслідування, потерпілі зловживали спиртним. Ймовірно, що пожежа спалахнула через необережне поводження з вогнем. Також тілесні ушкодження отримав 40-річний син потерпілої, який намагався самотужки загасити пожежу.
За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу). У межах розслідування будуть з’ясовані усі обставини загибелі людей.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області