Під час ДТП на Житомирщині постраждали четверо людей

Під час ДТП на Житомирщині постраждали четверо людей

19:30 05.05.2017
Під час ДТП на Житомирщині постраждали четверо людей

Зіткнення двох іномарок сталось близько 08:50 на перехресті доріг Київ – Ковель – Яготин та Овруч – Малин – Кочерів.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Малинського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Ford Mondeo», 57-річний житель м. Києва, на перехресті доріг не надав переваги в русі автомобілю «Nissan Qashqai», під керуванням 41-річної жительки Волинської області. У результаті відбулось зіткнення транспортних засобів.

Унаслідок ДТП травми отримали обидва водії автомобілів, а також пасажирка автомобіля «Ford», 55-річна киянка та пасажир автомобіля «Nissan», 39-річний житель Волині. Усім їм надавалась медична допомога в Малинській лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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