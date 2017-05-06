У Миколаєві у п’яного водія за кермом ще й вилучили вибухівку

Наряд патрульної поліції, зупинивши близько четвертої години ранку автомобіль «Део Матис», виявили, що 25-річний водій знаходиться в стані сп’яніння. Під час огляду транспортного засобу поліцейські знайшли у салоні легковика предмет, схожий на тротил з запалом, вагою приблизно 200 гр.

За висновком вибухотехніків, зазначена «знахідка», тротил із запалом, є вибухонебезпечним предметом, тобто, при механічному впливі у разі необережного поводження міг статися неконтрольований вибух.

Водій, який, згідно проведеному медичному огляду, знаходився у стані наркотичного сп’яніння, пояснив правоохоронцям, що зазначений небезпечний предмет він знайшов кілька днів тому.

Інгульським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами», санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років, проводиться перевірка.

Водія-правопорушника затримано в порядку ст.208 КПК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області