Працівників банку за привласнення чималих грошей затримали на Львівщині

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області за процесуального керівництва Львівської міської прокуратури №3 викрили начальника відділення та фінансового консультанта одного із банків, які розкрадали кошти установи. Встановлено незаконне заволодіння грошима на суму більше 300 000 гривень.

Так, керівник відділення отримала від клієнта грошові кошти, які зобов’язана була покласти на його рахунок. Однак замість цього жінка заволоділа ними, надавши вкладнику завідомо неправдивий касовий чек.

Крім того, за вказівкою цього ж керівника відділення фінансовий консультант, маючи доступ до рахунків вкладників через електронну систему банку, знімав грошові кошти, які знаходились на їх рахунках. Загалом зловмисники привласнили більше 300 000 гривень.

Обом фінансистам повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1,2 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене цими статтями, - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області