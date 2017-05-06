На Львівщині молодий рецидивіст обікрав магазин дитячих іграшок

Зловмисника перевіряють на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень.

У Червоноградський відділ поліції із заявою про крадіжку звернулась продавець одного з місцевих магазинів. Жінка повідомила, що з торгівельної зали було викрадено два дитячих іграшковий автомобіля загальною вартістю близько трьохсот гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 28-річний раніше судимий мешканець Червонограда.

Наразі його перевіряють на причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області