На Волині шахрайка видурила шалені гроші у неповнолітньої дівчини

На шалену суму ошукала жителька Володимира-Волинського 17-річну мешканку селища Маневичі. Аферистка видурила у потерпілої гроші під приводом зняття порчі. Поліція відкрила за цим фактом кримінальне провадження.

До Маневицького відділу поліції звернулась 17-річна мешканка селища із заявою про шахрайство. Вона розповіла, що під приводом зняття порчі її ошукала незнайома жінка. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 70 тис. грн..

Правоохоронці оперативно встановили особу шахрайки. Їй 29-років і вона мешкає у Володимирі-Волинському. Гроші у шахрайки вилучили.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф, громадські чи виправні роботи або обмеженням волі на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області