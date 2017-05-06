У Мелітополі поліцейські знайшли в автомобілі зброю та боєприпаси

До Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшла інформація те, що в автомобілі «ВАЗ» може перевозитись зброя.

Співробітники групи реагування патрульної поліції Мелітопольського відділу поліції біля одного із будинків по вулиці Чкалова зупинили автомобіль. В салоні транспортного засобу знаходились 32-річний раніше засуджений водій та 25-річний пасажир. Під час огляду автомобіля виявлено та вилучено стартовий пістолет «EKOL», перероблений для відстрілу патронів травматичної дії, магазин, споряджений 3 патронами травматичної дії, а також 12 гільз калібру 9 мм.

Вилучене направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області