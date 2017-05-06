Поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси у жителя Запоріжжя

Поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси у жителя Запоріжжя

00:03 06.05.2017
Поліцейські вилучили наркотики та боєприпаси у жителя Запоріжжя

Слідчі спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в ході проведення слідчо-оперативних заходів провели санкціонований обшук у мешканця міста Запоріжжя 1990 року народження.

В ході слідчої дії було виявлено та вилучено 25 грамів наркотичної речовини сіро-зеленого кольору рослинного походження зі специфічним запахом (наркотичний засіб «марихуана»), 5 грамів речовини темно-коричневого кольору зі специфічним запахом (наркотичний засіб «гашиш»), пристрій для вживання наркотичного засобу «марихуана», магазин до пістолета «ПМ», споряджений 9-ю патронами калібру 9 мм. та 51 патрон калібру 9 мм.

Вилучене направлено до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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