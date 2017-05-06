Київського чиновника судитимуть за розтрату 1,5 млн. грн. бюджетних коштів

Київською місцевою прокуратурою №1 направлено до суду обвинувальний акт стосовно начальника Управління будівництва та архітектури Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, підозрюваного в розтраті 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

Як повідомлялося раніше, у червні-листопаді 2016 року посадовець, діючи в інтересах третіх осіб, уклав з двома підприємствами–підрядниками договори на проведення ремонтних робіт освітніх закладів (бібліотеки, дитячого садка, юнацьких клубів тощо), розташованих на території Голосіївського району столиці. Однак, як зясувалося, ремонтні роботи на вказаних об’єктах виконано в значно менших об’ємах, ніж зазначено в актах виконаних робіт, а в окремих випадках – взагалі лише розпочато.

За результатами проведених 15 судових будівельно-технічних експертиз документально підтверджено збитки, які завдані державному бюджету, на суму майже 1,5 млн. грн.

За результатами досудового розслідування дії зловмисника кваліфіковано за ч. 5 ст.191 (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Голосіївського районного суду м.Києва для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва