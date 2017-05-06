На Полтавщині на власному дивані жахливо загинула людина

На Полтавщині на власному дивані жахливо загинула людина

22:02 06.05.2017
На Полтавщині на власному дивані жахливо загинула людина

О 19:49 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Мічуріна смт. Оржиця на території приватного домоволодіння виникла пожежа.

До місця події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ.

Рятувальники, що прибули за вказаною адресою, відразу приступили до розвідки та гасіння. Встановлено, що займання виникло у середині господарчої будівлі.

На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1952 р.н.

Загоряння  о 20:25 локалізовано, а о 20:50 ліквідовано.

Вогнем знищено диван, закопчено стіни та стелю на площі 4 кв.м.

До гасіння залучалися 4 чоловіки особового складу та  1 одиниця техніки 10-го Державного пожежно-рятувального посту.

Причина пожежі встановлюється.   

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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