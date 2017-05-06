На Херсонщині злочинці побили та пограбували водія та його пасажирку

На Херсонщині злочинці побили та пограбували водія та його пасажирку

19:00 06.05.2017
На Херсонщині злочинці побили та пограбували водія та його пасажирку

Жертвами розбійного нападу стали 30-річний житель Новотроїцького району та його знайома.

Зловмисники сильно побили їх, відібрали мобільні телефони та гроші.

Як розповів заявник, вночі він разом зі знайомою повертався на автомобілі додому. Коли в автомобілі скінчилося пальне, чоловік зупинився на узбіччі. Через кілька хвилини біля них зупинився автомобіль, з якого вийшли двоє незнайомих чоловіків. Незнайомці били водія металевим предметом, а пасажирку вдарили рукою по обличчю. Зловмисники забрали гроші та мобільні телефони, після чого втекли на своєму автомобілі.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, де у нього діагностували забої та переломи. Працівники поліції встановили особи підозрюваних, один з них раніше судимий. Наразі вживаються усі необхідні слідчо-оперативні заходи для встановлення місцезнаходження розшукуваних та їх затримання.

Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.187 Кримінального кодексу України «Розбій» (карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна).

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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