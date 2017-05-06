На Дніпропетровщині злочин розкрив службовий собака Пако

До поліції Кам`янського надійшло повідомлення, що з приміщення станції технічного обслуговування автомобілів невідомі особи викрали майно, розпиливши металевий лист позаду приміщення.

Правоохоронці виїхали на місце події. До слідчо-оперативної групи долучились і молодший інспектор-кінолог Максим Ялоза разом зі службовим собакою Пако.

При огляді місця події були виявлені медичні рукавички, до яких Пако відразу підвів. І нюхові якості не підвели чотирилапого. Собака вміло взяв слід і вже через декілька хвилин привів правоохоронців до ряду гаражів - біля одного з них він вперто зупинився та наполегливо залаяв.

Правоохоронці відразу встановили власницю гаража, яка приїхала на місце і дозволила оглянути приміщення. В результаті там були знайдені викрадені речі. Власниця гаража пояснила, що все це вона купили у двох братів, особи, яких поліцейські відразу встановили. Обоє брати раніше судимі, один з них - наркозалежний.

По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Пако вже не вперше допомагає правоохоронцям у розкритті злочинів.

«Ми - напарники, я сприймаю свого собаку, як колегу, з яким ми працюємо в рівних умовах. Він дуже дисциплінований та надійний» - розповідає про свого чотирилапого друга кінолог Максим Ялоза.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області