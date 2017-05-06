На Одещині чоловіка засуджено за диверсію на залізниці

На Одещині чоловіка засуджено за диверсію на залізниці

23:00 06.05.2017
На Одещині чоловіка засуджено за диверсію на залізниці

Прокуратура Одеської області підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого чоловіка засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Овідіопольським районним судом громадянина визнано винним у вчиненні диверсії та незаконному зберіганні вибухових речовин (ст. 263 ч. 1 та ст. 113 КК України).Установлено, що засуджений зберігав у будинку тротилові шашки та у квітні 2015 року підірвав залізничні колії поблизу смт Великодолинське на Одещині.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області 

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