На Луганщині чоловіка судитимуть за пропонування та надання хабара

На Луганщині чоловіка судитимуть за пропонування та надання хабара

14:00 07.05.2017
На Луганщині чоловіка судитимуть за пропонування та надання хабара

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця за фактом пропозиції та надання ним неправомірної вигоди службовій особі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в приміщенні Новопсковського відділу поліції, запропонував та надав заступнику начальника відділу поліції неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень за вирішення питання про невстановлення стосовно нього адміністративного нагляду.

Процесуальним керівником Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та обрано запобіжний захід в вигляді особистого зобов’язання.

Натепер обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду.

Санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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