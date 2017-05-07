На Луганщині чоловіка судитимуть за пропонування та надання хабара

Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця за фактом пропозиції та надання ним неправомірної вигоди службовій особі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в приміщенні Новопсковського відділу поліції, запропонував та надав заступнику начальника відділу поліції неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень за вирішення питання про невстановлення стосовно нього адміністративного нагляду.