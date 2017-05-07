На Луганщині чоловіка судитимуть за пропонування та надання хабара
На Луганщині чоловіка судитимуть за пропонування та надання хабара
Новопсковським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно місцевого мешканця за фактом пропозиції та надання ним неправомірної вигоди службовій особі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
Встановлено, що місцевий мешканець, перебуваючи в приміщенні Новопсковського відділу поліції, запропонував та надав заступнику начальника відділу поліції неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень за вирішення питання про невстановлення стосовно нього адміністративного нагляду.
Процесуальним керівником Новопсковського відділу Старобільської місцевої прокуратури вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, та обрано запобіжний захід в вигляді особистого зобов’язання.
Натепер обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду.
Санкція ч. 1 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком від 2 до 4 років, або позбавлення волі на той самий строк.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області