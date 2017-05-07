В Ужгороді на вокзалі селянка обікрала неповнолітнього хлопчика

На лінію «102» звернувся житель села Ратівці Ужгородського району та повідомив, що у його неповнолітнього сина в обласному центрі Закарпаття виманили телефон.

Працівники поліції встановили, що потерпілий саме стояв у черзі на вокзалі та хотів придбати квиток, коли до нього підійшла жінка та попросила дати телефон, щоб подзвонити. Коли дитина віддала мобільний, незнайомка вийшла на вулицю і зникла.

Співробітники кримінальної поліції встановили особу та розшукали підозрювану у вчиненні злочину. Нею виявилася 26-річна жителька села Ярок Ужгородського району. Речовий доказ у неї вилучено. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 ККУ, тобто шахрайство. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області