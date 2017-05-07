У Львові поліцейські затримали наркодилера та вилучили товар

У Львові поліцейські затримали наркодилера та вилучили товар

09:00 07.05.2017
У Львові поліцейські затримали наркодилера та вилучили товар

Працівники Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Львівській області  на вулиці Лисенка виявили та вилучили у 26-річного місцевого мешканця 200 таблеток рожевого кольору, ззовні схожих на психотропний засіб «екстазі».

Згодом у помешканні чоловіка поліцейські знайшли три поліетиленові пакети загальною вагою близько 40 грамів з речовиною біло-рожевого кольору, схожою на амфетамін, пакет з речовиною рослинного походження вагою майже 30 грамів, 34 таблетки, схожі на наркомісткий препарат «субутекс» та 36 рожевих таблеток, схожих на «екстазі».

Виявлені речовини вилучені та скеровані на експертизу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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