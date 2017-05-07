У Рівному поліцейські оперативно затримали квартирного крадія зі стажем

Екіпаж поліції охорони затримав квартирного злодія, який проник до підсобного приміщення багатоповерхівки на вулиці Гагаріна.

Сигнал тривоги надійшов на мобільний телефон власниці приміщення, яка на той момент перебувала у квартирі поверхом вище. Помітивши незнайомця, який нишпорив у комірці, рівнянка здійняла галас. Чоловік, який вже встиг винести кухонне приладдя та велосипед, кинувся тікати. Однак зловмисника «зустрів» екіпаж поліції, який за лічені хвилини прибув на місце події.

Правоохоронці встановили, що 28-річний рівнянин вже перебував у місцях позбавлення волі за майнові злочини. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області