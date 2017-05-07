Затятого сепаратиста судитимуть у Чернігівській області

Прокуратурою області за наслідками досудового розслідування, яке здійснювалося слідчим відділом Управління Служби безпеки України в області, затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя м. Чернігова, який обвинувачується у вчинені злочину проти основ національної безпеки України (ч. ч. 2, 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110 КК України).

Слідством установлено, що у грудні минулого року обвинувачений, перебуваючи за місцем свого проживання, в загальнодоступній та соціально-орієнтованій Інтернет-мережі «ВКонтакте» умисно за винагороду розповсюджував матеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади та зміни меж території або державного кордону України.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду для розгляду по суті.

Санкція інкримінованих статей передбачає максимальний термін покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області