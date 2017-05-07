Прокуратура Чернігівщини довела в суді провину контрабандиста

Городнянським районним судом підтримано позицію державного обвинувача та засуджено киянина за замах у вчиненні контрабанди наркотичного засобу (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 305 КК України).

Як встановлено, зловмисник у грудні минулого року мав намір перевезти через кордон України з приховуванням від митного контролю на територію Російської Федерації особливо небезпечний наркотичний засіб – канабіс.

Однак під час митного контролю контрабандиста було викрито правоохоронцями.

Вироком суду обвинуваченому призначено покарання у виді штрафу в розмірі 1177 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (20 тис грн).

У поточному році судами ухвалено 5 вироків у кримінальних провадженнях про вчинення злочинів, пов’язаних з контрабандою наркотичних речовин, та призначено покарання у виді штрафів на загальну суму майже 100 тис грн.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернігівської області