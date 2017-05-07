На Київщині поліція затримала серійного викрадача мопедів

До чергової частини Васильківського відділу поліції надійшло три повідомлення від мешканців смт. Калинівка, Васильківського району, про зникнення їх транспортних засобів.

За короткий проміжок часу невідома особа незаконно заволоділа двома моторолерами та одним мопедом.

Завдяки оперативному реагуванню на повідомлення та своєчасному проведенні комплексу оперативних заходів працівники Васильківського відділу поліції встановили особу злочинця. Ним виявився 23-річний місцевий житель, який раніше був засуджений за аналогічний злочин.

Наразі підозрюваного затримано за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Васильківського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області