На Харківщині чотири маленькі дівчинки отруїлись хімікатами

О 19:05 до чергової частини Нововодолазького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря Нововодолазької ЦРЛ про доставляння до закладу чотирьох дітей, віком від 5 до 7 років, з отруєнням невідомою речовиною.

При виїзді до села Рокитне працівники поліції встановили обставини події. З'ясовано, що дівчата, дві сестри та їхні подруги, перебували у дворі будинку. На підвіконні найменша дівчинка знайшла гранули отрути проти шкідника капустянки, сприйняла їх за цукерки та "пригостила" інших. Батьки в цей час поралися на городі. Побачила, що діти їдять отруту, найстарша сестра. Вона і покликала дорослих.

На даний час вирішується питання про кваліфікацію даної події згідно з чинним законодавством.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області