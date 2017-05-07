На Харківщині чоловіка затримали за криваву різанину

У скоєнні злочину працівники Основ'янського відділу поліції викрили 34-річного громадянина.

Про подію поліцейським повідомили медики швидкої допомоги, які доставили 31-річного постраждалого до лікарні. Стан здоров’я чоловіка задовільний.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та співмешканцем його матері виник конфлікт, в результаті якого чоловік наніс удар ножем в живіт.

В ході розшукових заходів працівниками Основ'янського відділу поліції в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України був затриманий 34-річний чоловік. Речові докази вилучені.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області